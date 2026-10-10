Los Brewers le inyectaron drama y ya tomaron ventaja en la NLCS

Redacción FOX Deportes

Los Milwaukee Brewers golpearon primero en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras vencer 2-1 a Los Angeles Dodgers en un intenso duelo defensivo.

El encuentro comenzó como un choque de gigantes entre los abridores Jacob Misiorowski y Tarik Skubal, proyectando un dramatismo de postemporada de altísimo nivel. Con un ambiente electrizante, la novena de Milwaukee dio el primer paso firme hacia la redención tras sus eliminaciones en años anteriores frente al conjunto angelino.

El bateo oportuno y la agresividad marcaron la diferencia para que los locales tomaran la ventaja definitiva.

Tras responder a la ofensiva inicial angelina en los innings anteriores, la jugada clave llegó en el quinto episodio cuando el joven dominicano Luis Lara conectó un imparable productor ante Skubal. Lara impulsó a Garrett Mitchell desde la segunda base para romper el empate 1-1 y colocar al equipo de Milwaukee arriba en la pizarra.

El cuerpo de relevistas de los Brewers asumió el protagonismo absoluto durante la segunda mitad del compromiso. Brazos como DL Hall, Abner Uribe y Aaron Ashby lograron contener a la temible alineación de los Dodgers respondiendo bajo máxima presión. La labor impecable desde el bullpen evitó cualquier conato de rebelión por parte de las estrellas angelinas, consolidando la efectividad del pitcheo colectivo de Milwaukee.

En la novena entrada, el cerrador Trevor Megill saltó a la lomita para poner el candado al triunfo. Pese a otorgar dos bases por bolas que llenaron de tensión las tribunas, Megill apretó el brazo y retiró el out final para sellar el salvamento. Con esta victoria por 2-1, los Brewers se adelantan 1-0 en la NLCS, tomando ventaja psicológica y deportiva en la contienda.