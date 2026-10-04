Los Brewers dejan tendidos a los Padres y amplían su ventaja

Redacción FOX Deportes

El marcador final de 4-3 selló el walk-off de Jackson Chourio en la novena entrada, lo que desató la locura en el American Family Field. Los Padres de San Diego batallaron en cada entrada, pero Milwaukee demostró la templanza necesaria para pegar en el momento más oportuno.

El pitcheo abridor sostuvo un duelo electrizante donde cada out se cotizó al precio más alto de la postemporada. La tensión crecía en cada episodio mientras ambas novenas buscaban el quiebre decisivo sobre el diamante.

The @Brewers walk it off to go up 2-0 in the NLDS! pic.twitter.com/qNcnatuLhs — MLB (@MLB) October 4, 2026

La novena californiana amenazó en los capítulos finales, pero el relevo de los Brewers apagó todo fuego con serpentinas impecables. Ese esfuerzo sobre la loma mantuvo la pizarra al alcance y permitió la gesta épica en el cierre.

Con la pizarra empatada a tres carreras, Chourio conectó el batazo del triunfo que dejó tendidos a los Padres en el terreno. De esta manera, Milwaukee aseguró la victoria y tomó una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional.