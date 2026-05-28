Redacción FOX Deportes
Los Braves hicieron pedazos a los Red Sox en Fenway Park
Ronald Acuña Jr. fue el hombre más importante de Atlanta en la histórica paliza
Los Braves armaron una auténtica fiesta ofensiva en Fenway Park y aplastaron 10-2 a los Red Sox en una noche dondeel venezolano Ronald Acuña Jr. se robó todos los reflectores. Atlanta rompió el empate con un explosivo sexto inning y silenció a Boston con poder puro. Chris Sale también cumplió desde la lomita ante su exequipo y encaminó el triunfo visitante.
El juego estaba 2-2 cuando llegó el momento que encendió a todo el dugout de Atlanta. Con las bases llenas, Acuña desapareció la pelota por el jardín izquierdo-central, superó al legendario 'Monstruo Verde' y firmó un grand slam de 417 pies que abrió completamente el encuentro. Apenas hizo contacto, el venezolano besó su bat y luego lo azotó contra el suelo antes de comenzar su recorrido triunfal.
El batazo de Acuña fue apenas el inicio de la demolición ofensiva de Atlanta. Michael Harris II agregó un cuadrangular solitario en la séptima entrada y Ozzie Albies cerró la cuenta con un home run de dos carreras en la novena. Albies terminó con tres imparables, mientras Jorge Mateo y Dominic Smith también produjeron carreras en una alineación que castigó sin piedad al bullpen de Boston.
Boston había reaccionado en la cuarta entrada con producciones de Caleb Durbin y Jarren Duran para empatar momentáneamente el duelo, pero después desapareció por completo. Los Red Sox volvieron a sufrir en casa y quedaron con otra dolorosa derrota ante unos Braves que ganaron la serie en Fenway Park. Atlanta salió fortalecido rumbo a Cincinnati, mientras Boston continúa atrapado en una mala racha frente a su afición
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT