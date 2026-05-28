Los Braves hicieron pedazos a los Red Sox en Fenway Park

Redacción FOX Deportes

Los Braves armaron una auténtica fiesta ofensiva en Fenway Park y aplastaron 10-2 a los Red Sox en una noche dondeel venezolano Ronald Acuña Jr. se robó todos los reflectores. Atlanta rompió el empate con un explosivo sexto inning y silenció a Boston con poder puro. Chris Sale también cumplió desde la lomita ante su exequipo y encaminó el triunfo visitante.

El juego estaba 2-2 cuando llegó el momento que encendió a todo el dugout de Atlanta. Con las bases llenas, Acuña desapareció la pelota por el jardín izquierdo-central, superó al legendario 'Monstruo Verde' y firmó un grand slam de 417 pies que abrió completamente el encuentro. Apenas hizo contacto, el venezolano besó su bat y luego lo azotó contra el suelo antes de comenzar su recorrido triunfal.

GRAND SLAM OVER THE GREEN MONSTER FOR RONALD ACŨNA JR. 💥 pic.twitter.com/3PuU8pNy7N — MLB (@MLB) May 28, 2026

El batazo de Acuña fue apenas el inicio de la demolición ofensiva de Atlanta. Michael Harris II agregó un cuadrangular solitario en la séptima entrada y Ozzie Albies cerró la cuenta con un home run de dos carreras en la novena. Albies terminó con tres imparables, mientras Jorge Mateo y Dominic Smith también produjeron carreras en una alineación que castigó sin piedad al bullpen de Boston.

Boston había reaccionado en la cuarta entrada con producciones de Caleb Durbin y Jarren Duran para empatar momentáneamente el duelo, pero después desapareció por completo. Los Red Sox volvieron a sufrir en casa y quedaron con otra dolorosa derrota ante unos Braves que ganaron la serie en Fenway Park. Atlanta salió fortalecido rumbo a Cincinnati, mientras Boston continúa atrapado en una mala racha frente a su afición