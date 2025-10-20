Los Blue Jays hicieron la hazaña y ya están en la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

La noche del 20 de octubre de 2025 quedará grabada para siempre en la historia de Toronto. En el decisivo Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Blue Jays remontaron para vencer 4-3 a los Mariners y alcanzar la Serie Mundial por primera vez desde 1993.

El ambiente en el Rogers Centre fue una locura: la afición sabía que su equipo estaba ante una oportunidad histórica, y el conjunto respondió con carácter.

BLUE JAYS VS DODGERS!



THE 2025 WORLD SERIES IS SET! pic.twitter.com/lNFzNttRV9 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 21, 2025

Seattle comenzó con fuerza y abrió el marcador en el primer inning con un sencillo de Josh Naylor que impulsó a Julio Rodríguez.

Más tarde, el propio Rodríguez amplió la ventaja con un home run solitario en el tercer inning, y Cal Raleigh pareció sentenciar el juego en la quinta entrada con otro batazo profundo que puso el 3-1 en la pizarra. Los Mariners dominaban el ritmo y Toronto parecía sin respuestas.

BLUE JAYS, CAMPEONES DE LA AMERICANA. 🫡🏆 Toronto resolvió al final sobre los Seattle Mariners en un emocionante Juego 7 y ahora apuntan a Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial.



El Clásico de Otoño lo vives en FOX Deportes. #SerieMundialEnFOX pic.twitter.com/MPks4dyex3 — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 21, 2025

Pero los Blue Jays encontraron su momento en el séptimo inning. George Springer, con un poderoso swing, conectó un home run de tres carreras que revirtió el marcador y desató la euforia en el estadio.

El bullpen hizo el resto, conteniendo los intentos finales de Seattle y preservando una victoria que se sintió tan épica como improbable. Toronto remontó una serie que perdía 0-2, algo que no se veía desde la gesta de los Royals en 1985.

CON LA CUCHARA GRANDE. 😤🚨 Tremendo home run de 3 carreras de George Springer para que ahora sean los Blue Jays los que tengan la ventaja en el Juego 7. #MLBenFOX #ALCS pic.twitter.com/9imEWVUGtF — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 21, 2025

Con este triunfo, los Blue Jays rompieron una larga espera y regresaron al escenario más grande del beisbol. La combinación de experiencia, temple y poder ofensivo los llevó a completar una de las mayores volteretas en la historia reciente de la postemporada. Seattle, en cambio, se quedó a un paso de su primera Serie Mundial, mientras Toronto celebra el regreso a los días de gloria.