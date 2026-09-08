Los Angeles Angels: primer equipo eliminado en la Liga Americana

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Angels se convirtieron en el primer equipo en quedar sin posibilidades matemáticas de clasificar a los playoffs dentro de la Liga Americana.

La combinación de sus constantes tropiezos durante el calendario regular y la ventaja de los líderes divisionales sepultó cualquier aspiración matemática. El conjunto de Anaheim sumó así un fracaso rotundo en su intento por regresar al béisbol de octubre de Las Mayores.

Sin esperanzas: estos equipos están prácticamente eliminados en MLB

Las deficiencias en el montículo representaron la principal debilidad del plantel a lo largo de toda la campaña regular. Tanto los abridores de la rotación como los lanzadores del relevo mostraron una inconsistencia marcada que costó triunfos clave en momentos decisivos. A pesar de los constantes ajustes del cuerpo técnico, la novena nunca logró enhebrar una racha positiva sostenible.

Esta eliminación prematura prolonga una pesada racha sin participar en la postemporada que arrastra la franquicia desde la década pasada. La afición que se da cita en el Angel Stadium ha externado su inconformidad ante la falta de resultados de un proyecto costoso. La directiva ha sido incapaz de estructurar un cuadro competitivo capaz de dar la batalla en la división oeste.

Con el panorama resuelto de forma anticipada, la gerencia deberá concentrarse en darle entrada a prospectos jóvenes para la recta final de la contienda. El próximo receso invernal obligará a replantear la planeación deportiva y tomar decisiones drásticas en la nómina de peloteros. Resta ver si la organización cuenta con los recursos necesarios para salir del fondo del standing el siguiente año.