La operación de Zack Wheeler, pitcher de los Phillies, fue un éxito

Redacción FOX Deportes

El as de los Phillies, Zack Wheeler, se sometió a una cirugía el lunes para extirparle un coágulo de sangre en la parte superior del brazo derecho, y el equipo afirma que aún se desconoce el plazo de su recuperación.

Los Phillies informaron que Wheeler se sometió a un procedimiento de trombólisis realizado por el Dr. Paul DiMuzio en el Hospital Universitario Thomas Jefferson.

Los Phillies, muy preocupados por Zack Wheeler El pitcher de Philadelphia tiene un coágulo en el brazo derecho y tendrá que reposar

Wheeler, de 35 años, fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 15 días por un coágulo de sangre tras experimentar un empeoramiento del dolor en el hombro.

Wheeler, quien fue incluido en su tercer Juego de Estrellas el mes pasado, tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas esta temporada. Tiene 195 ponches, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, en 149.2 entradas. Ha lanzado al menos 192 entradas en tres de las cuatro temporadas anteriores.

El veterano lanzador derecho parecía estar en la contienda por su primer Cy Young como as de los Phillies, mientras intentaban ganar la corona de la División Este de la Liga Nacional y llegar a la postemporada por cuarta temporada consecutiva. La solidez de su rotación, que incluye a Wheeler, además de Cristopher Sánchez, Ranger Suárez y Taijuan Walker, ha ayudado a compensar la escasez de bullpen.

#MLBCentral reacts to Phillies RHP Zack Wheeler being placed on the IL with a blood clot near his right shoulder. pic.twitter.com/uOjN4f08qz — MLB Network (@MLBNetwork) August 18, 2025

Ahora, con Wheeler fuera indefinidamente, es aún más importante para Aaron Nola —quien recientemente regresó de la lista de lesionados cuando lanzó el 17 de agosto contra los Nacionales— rendir más como lo hizo el año pasado, incluso antes de los problemas de lesiones de 2025.

Los Phillies ocupan el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional, con cinco juegos de ventaja sobre los Mets de Nueva York y empatados en el segundo puesto con más victorias en la Liga Nacional, detrás de los Cerveceros.