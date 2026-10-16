La lluvia evitó la celebración del juego 4 de la ALCS

Hiram Marín

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays se disputará este sábado 17 de octubre a las 8:00 p.m. ET.

MLB confirmó la reprogramación del cuarto duelo en Progressive Field tras las modificaciones forzadas por las inclemencias del tiempo en Cleveland. Con este movimiento, la serie se reanudará sin días de descanso adicionales en el calendario.

Due to inclement conditions, ALCS Game 4 between the Rays and Guardians has been postponed to Saturday at 8 pm ET. Game 5 will shift to Sunday at 5 pm ET. pic.twitter.com/mnXH8D7Yx7 — MLB (@MLB) October 17, 2026

Las precipitaciones constantes e intensas ráfagas de viento sobre la ciudad impidieron el desarrollo normal del compromiso previsto en la jornada previa.

El equipo de mantenimiento del estadio no logró acondicionar el diamante debido a la acumulación continua de agua. Tras evaluar el radar meteorológico durante varias horas, las autoridades de la liga optaron por pausar la actividad.

La decisión priorizó la seguridad de los peloteros y la afición ante las condiciones climáticas adversas.

El encuentro estaba programado originalmente para llevarse a cabo este viernes por la noche en territorio de Ohio. La voz de playball sufrió primero un retraso formal antes de anunciarse el aplazamiento definitivo.