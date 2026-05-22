La leyenda Roger Clemens volvió a lanzar en Fenway Park

Hiram Marín

Roger Clemens volvió este 22 de mayo a Fenway Park como invitado especial de los Red Sox antes del juego frente a los Minnesota Twins. La organización aprovechó la fecha para celebrar una noche temática dedicada al legendario lanzador, incluida una edición especial de muñecos coleccionables en honor a sus históricas 20 ponchadas de 1986.

La principal razón de su presencia fue realizar el lanzamiento ceremonial de la primera bola. El momento tuvo un significado especial porque el receptor fue su hijo, Kody Clemens, quien formó parte de la alineación de Minnesota. Tras el lanzamiento, padre e hijo se abrazaron frente a los aficionados presentes en el estadio.

7x Cy Young Award winner and 1986 AL MVP Roger Clemens threw out the first pitch to his son, Kody Clemens, at Fenway Park ❤️ pic.twitter.com/KXXfdQpV4F — MLB (@MLB) May 22, 2026

Clemens, máximo ponchador en la historia de Boston con 2,590 chocolates, apareció con un jersey verde de los Red Sox con el número 21 y convivió con familiares y amigos que acudieron al parque para acompañarlo. El exastro reconoció que regresar a Fenway para ver jugar a su hijo hizo todavía más especial la velada.

Roger Clemens with the first pitch on his bobblehead night! pic.twitter.com/54sSpU0r5r — Red Sox (@RedSox) May 22, 2026

La recepción de los aficionados fue mayormente positiva. Los seguidores celebraron su regreso, recibieron los bobbleheads conmemorativos y aplaudieron el emotivo encuentro familiar entre Roger y Kody.

Aunque en redes sociales algunos aficionados recordaron viejas controversias relacionadas con el exlanzador, el ambiente dentro del estadio estuvo marcado por la nostalgia y el reconocimiento a una de las figuras más importantes en la historia de los Red Sox.