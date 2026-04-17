Kilométrico y dramático triunfo de los Orioles

Redacción FOX Deportes

En una noche larga y cargada de dramatismo, los Baltimore Orioles sobrevivieron a 12 entradas para imponerse 7-5 a los Kansas City Royals, en un duelo que fue subiendo de tensión hasta volverse un auténtico juego de resistencia.

El marcador engaña: fue un choque apretado, de pitcheo dominante por largos lapsos y con ofensivas que despertaron justo cuando el margen de error desapareció.

El encuentro parecía inclinarse para Kansas City, que llegó a la novena entrada con ventaja mínima tras haber contenido durante ocho episodios a la ofensiva rival. Sin embargo, Baltimore reaccionó en el momento límite, empatando con dos outs y dos strikes gracias a un batazo clave que evitó la derrota y cambió por completo la inercia del juego.

Ya en extrainnings, ambos equipos intercambiaron golpes en la undécima, reflejo de la intensidad que se vivía en cada turno. Pero en la duodécima llegó el quiebre definitivo: Baltimore armó un rally que incluyó un grand slam que abrió la pizarra de forma contundente. Aun así, los Royals no bajaron los brazos y respondieron en la baja del inning, acercándose peligrosamente y dejando la carrera del empate en el ambiente antes del out final.

GRAND SLAM LEODY TAVERAS ‼️



The @Orioles are pulling away in extras! pic.twitter.com/qZxT1Sxlg4 — MLB (@MLB) April 21, 2026

Entre los nombres propios destacó el catcher novato Samuel Basallo, figura absoluta con batazos decisivos tanto para empatar como para encaminar la victoria.

También aparecieron contribuciones clave como las producciones en extrainnings y el batazo de cuatro esquinas que rompió el juego. Con este resultado, Baltimore mejora a 10-12, mientras Kansas City cae a 7-15, profundizando una mala racha marcada por fallas en momentos clave.