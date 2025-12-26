Kazuma Okamoto, refuerzo de lujo de los Toronto Blue Jays

Redacción FOX Deportes

Toronto alcanzó un acuerdo con el tercera base japonés Kazuma Okamoto para incorporarlo a los Blue Jays, reforzando su ofensiva de cara a la próxima temporada.

Okamoto, de 29 años, llega tras una larga y exitosa trayectoria en la NPB con los Yomiuri Giants. Fue uno de los bateadores más consistentes del beisbol japonés durante más de una década. Su firma representa una apuesta clara por poder y experiencia internacional.

Kazuma Okamoto has signed with the Toronto Blue Jays



The 29-year-old right-handed hitting corner infielder has been one of the best hitters in Japan since 2018 from both a contact and power perspective pic.twitter.com/0JF90JeinS — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 3, 2026

Okamoto disputó 11 temporadas con Yomiuri, equipo con el que fue elegido seis veces All-Star en la Liga Central. A lo largo de su carrera en Japón acumuló 248 home runs y 717 carreras impulsadas.

Lideró su liga en cuadrangulares en tres ocasiones, consolidándose como uno de los mejores bateadores zurdos de su generación. Su producción lo colocó de manera recurrente entre la élite ofensiva del circuito.

La llegada de Okamoto fortalece la llamada armada japonesa en MLB, que ha crecido de forma notable en los últimos años.

Blue Jays, 1B/3B Kazuma Okamoto reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/0UfEt4VeBA — MLB (@MLB) January 3, 2026

Su arribo se suma al impacto que han tenido otros peloteros japoneses en Grandes Ligas, tanto en pitcheo como a la ofensiva. Además, Okamoto fue parte del equipo de Japón campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Esa experiencia internacional respalda su perfil competitivo.

Para Toronto, Okamoto representa una pieza que puede aportar profundidad y poder al lineup. Su presencia también amplía el vínculo del club con el mercado japonés y asiático.

Los Blue Jays esperan que su transición a MLB sea sólida, apoyada en su disciplina y fuerza al bat. Con su contratación, el equipo apuesta por talento probado a nivel profesional.