Joya de pitcheo le dio el triunfo a los Twins

Redacción FOX Deportes

Los Minnesota Twins se apoyaron en su pitcheo y en un batazo clave para vencer 4-1 a los Baltimore Orioles este sábado. Aunque el juego fue cerrado en los primeros innings, la diferencia la marcó la capacidad de Minnesota para aprovechar sus oportunidades, a diferencia de Baltimore, que dejó múltiples corredores en base.

La pizarra se movió primero en la segunda entrada, cuando Jeremiah Jackson produjo la carrera de los Orioles con un sencillo que llevó al plato a Colton Cowser. Los Twins respondieron en la cuarta con un elevado de sacrificio de Josh Bell, que permitió anotar a Byron Buxton para empatar el juego.

El momento decisivo llegó en la quinta entrada, cuando Royce Lewis conectó un home run de dos carreras, llevándose por delante a Trevor Larnach y dándole la ventaja definitiva a Minnesota. Más adelante, en la séptima, Kody Clemens impulsó una más con sencillo, nuevamente con Lewis cruzando el plato para ampliar la diferencia.

En el montículo, Taj Bradley abrió por Minnesota y trabajó 4.1 entradas con una sola carrera permitida y nueve ponches. El relevo mantuvo el control del juego, con Anthony Banda apuntándose la victoria y Cole Sands asegurando el salvamento. Por Baltimore, Kyle Bradish cargó con la derrota tras permitir el cuadrangular que inclinó el encuentro.