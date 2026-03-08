Johan Rojas, de los Phillies, suspendido 80 juegos

Redacción FOX Deportes

El jardinero dominicano Johan Rojas, de los Philadelphia Phillies, fue suspendido oficialmente 80 juegos por MLB tras violar el programa antidopaje de la liga. La sanción quedó confirmada luego de que un organismo arbitral independiente rechazó la apelación presentada por la asociación de jugadores.

La suspensión se debe a un resultado positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento llamada boldenona, detectada en un control antidopaje. El reglamento de MLB establece que un primer positivo por este tipo de sustancias conlleva 80 partidos de castigo sin goce de sueldo, sanción que se aplicará durante la temporada regular de 2026.

The MLB has suspended Phillies OF Johan Rojas for 80 games without pay for testing positive for a banned substance, according to Monday’s announcement 🚨 pic.twitter.com/KQll6rsMZC — Ball Exclusives (@ballexclusives) March 16, 2026

Además de perder casi la mitad del calendario regular, Rojas no será elegible para participar en la postemporada de 2026. El castigo también implica una pérdida salarial considerable durante el periodo de suspensión, al tratarse de juegos en los que el pelotero no recibirá pago.

Rojas, de 25 años, había sido contemplado para integrar el roster de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol pero quedó fuera del equipo cuando surgió el caso.

Johan Rojas has received an 80-game suspension after testing positive for Boldenone pic.twitter.com/CpRKi2DoYY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2026

El jardinero central debutó en Grandes Ligas en 2023 y desde entonces se estableció como una de las principales opciones defensivas de Philadelphia en el jardín central.