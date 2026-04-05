Jo Adell robó tres home runs en una sola tarde

Redacción FOX Deportes

La noche en Anaheim no fue de batazos, fue de negarlos. En un duelo mínimo, de una sola carrera, Jo Adell convirtió el jardín derecho en territorio prohibido y sostuvo el 1-0 de Los Angeles Angels sobre los Seattle Mariners con una actuación que rozó lo imposible. Tres cañonazos que parecían cambiar el juego terminaron convertidos en outs, y ahí se escribió la historia.

El primer aviso llegó temprano, en la primera entrada, cuando le arrebató un cuadrangular a Cal Raleigh con un salto por encima de la línea amarilla del muro. No fue una jugada aislada: en la octava repitió la fórmula para quitarle otro home run a Josh Naylor, calcando el movimiento, leyendo la trayectoria y ejecutando con precisión quirúrgica. Dos carreras borradas en un juego donde una sola definía todo.

All THREE of Jo Adell's home run robberies from tonight ...



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Pero la postal definitiva llegó en la novena. J.P. Crawford abrió la entrada con un batazo profundo y Adell volvió a medir el tiempo perfecto: salto, guante firme y el cuerpo cayendo del otro lado de la barda, ya entre los aficionados. Salió de entre las butacas con la pelota en alto, tras revisión confirmada, como si hubiera sellado el juego con su firma. Fue el tercer robo… y el más simbólico.

La dimensión de la hazaña va más allá del highlight. Desde que se registran este tipo de jugadas (2004), ningún pelotero había robado tres jonrones en un mismo partido, lo que coloca la actuación de Adell en terreno histórico. En un deporte donde el batazo suele dictar sentencia, él cambió la narrativa: ganó el juego con el guante. No fue solo defensa espectacular, fue prevención pura… tres carreras invisibles que nunca existieron, pero que decidieron todo.