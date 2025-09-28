Histórica clasificación de los Guardians a playoffs

Redacción FOX Deportes

El 4 de julio, después de que los Guardians perdieron por octava vez durante su seguidilla de 10 derrotas, los jugadores permanecieron en la cueva del Progressive Field y observaron la celebración de los Tigers.

La temporada de los Guardians había tocado un nuevo punto bajo, pero Slade Cecconi declaró que podían canalizar esos tiempos difíciles y convertirlos en algo grandioso.

Los Guardians rompieron el empate y ya están en playoffs Cleveland derrotó a Texas Rangers y aseguró su lugar en postemporada

“Tengo muchas ganas de que llegue el final de la temporada, cuando recordemos esta racha de ocho derrotas y digamos: ‘Hombre, ¿recuerdas lo difícil que fue eso?’”, dijo Cecconi esa noche. “¿Recuerdas cómo lo superamos? ¿Recuerdas cómo confiamos el uno en el otro? ¿Recuerdas cómo nos presentamos igual todos los días y simplemente seguimos trabajando?

“Va a dar sus frutos. Vamos a vernos en una gran posición al final de la temporada. Creo plenamente en eso”.

Todo lo que hicieron fue hacer historia en el béisbol. Con la derrota de los Tigers por 4-3 ante los Red Sox el domingo, los Guardians aseguraron el título de la División Central de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva y 13ra en la historia de la franquicia, culminando quizás la mayor remontada en la historia del béisbol.

Luego, la fiesta comenzó cuando Brayan Rocchio conectó un home run de oro de tres carreras en el décimo inning para conseguir una victoria por 9-8 sobre los Rangers.

Los Guardians recibirán a un rival conocido, los Tigers, en el Progressive Field para la Serie del Comodín de la Liga Americana al mejor de tres que comienza el martes.

Los Guardians llegaron a estar hasta 11 juegos detrás de Detroit este mes, la mañana del 5 de septiembre. Ese es el mayor déficit de septiembre superado para ganar una división (desde 1969) o liga (antes de 1969), por sobre el déficit de 8 juegos y medio borrado por los Cardenales de 1964. Cleveland ganó 17 de 19 encuentros entre el 5 y el 24 de septiembre.

Los Guardians se convirtieron el sábado en apenas el cuarto equipo en llegar a la postemporada en una campaña en la que tuvieron una racha de 10 derrotas. Decir que ganar la división era inimaginable es un verdadero eufemismo.