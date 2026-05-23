Espectacular remontada y paliza de los Dodgers a los Brewers

Hiram Marín

Los Dodgers vinieron de atrás y derrotaron 11-3 a los Brewers este sábado en el American Family Field de Milwaukee, luego de verse abajo 3-0 desde la primera entrada. La reacción llegó en el cuarto episodio, cuando la ofensiva angelina cambió por completo el rumbo del encuentro.

El pitcher ganador fue el japonés Roki Sasaki, quien mejoró su marca a 3-3. Aunque permitió tres carreras en el primer inning, se recompuso para completar cinco entradas y contener a la ofensiva local. Del otro lado, Robert Gasser cargó con la derrota en su primera decisión de la temporada.

Los anotadores de Los Angeles fueron Freddie Freeman, Kyle Tucker, Andy Pages, además de dos carreras de Teoscar Hernández y una más de varios corredores que aprovecharon el festival ofensivo. Hernández fue la gran figura al producir seis carreras, incluidas tres con un cuadrangular que le dio la vuelta al marcador.

Por su parte, Shohei Ohtani colaboró con la ofensiva y formó parte de un ataque que castigó al pitcheo de Milwaukee durante la segunda mitad del juego. Con este resultado, los Dodgers mejoraron a 32-20 y se mantienen en la cima del Oeste de la Liga Nacional, mientras que los Brewers quedaron con récord de 30-19, líderes de la División Central pese al tropiezo en casa.