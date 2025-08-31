Espectacular home run dentro del parque de Jarren Duran

EFE

Con los Red Sox no solo decayendo en el plato durante las primeras cuatro entradas del domingo, sino también durante las últimas dos semanas, Jarren Duran tomó las riendas con un momento electrizante que lo cambió todo en Fenway Park.

Con dos en base y dos outs en la baja de la quinta entrada, Duran conectó una línea que se dirigió a la zona más ancha del estadio, el triángulo entre el jardín derecho y el central.

JARREN DURAN'S 1ST CAREER INSIDE-THE-PARK HOME RUN! pic.twitter.com/b67KlIRjsg — Red Sox (@RedSox) August 31, 2025

El jardinero derecho de los Pirates, Alexander Canario, intentó cortar la pelota en el césped antes de que llegara a la tierra, pero fue en vano. El jardinero central Oneil Cruz intentó sacarla limpiamente desde la base del muro del bullpen de Boston, pero se le escapó. Duran se fue a toda velocidad.

El home run de campó de tres carreras fue una maravilla, convirtiendo un empate 1-1 en una ventaja de 4-1 para los Red Sox. Terminó marcando la diferencia en la victoria de Boston por 5-2, rompiendo una racha de cinco derrotas en casa.

Al conectar el primer home run dentro del parque de su carrera, Durán ni siquiera se deslizó al cruzar a home, a pesar de las instrucciones de su compañero Carlos Narváez.