Escobas preparadas: los Brewers están a un juego de 'barrer' la Serie Mundial

Hiram Marín

Los Milwaukee Brewers firmaron una paliza categórica a domicilio al aplastar 10-1 a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field. Con este triunfo contundente, la novena de Wisconsin colocó la Serie Mundial 2026 a un solo juego de concretar la barrida. La ofensiva visitante desarmó por completo al pitcheo de Tampa Bay a lo largo de las nueve entradas.

Jackson Chourio encabezó la arremetida ofensiva al registrar una jornada perfecta con cuatro imparables en cuatro turnos, incluyendo un doblete y una carrera impulsada. A la causa se sumaron Brice Turang y Cooper Pratt con dos carreras remolcadas cada uno, además de sencillos oportunos de Christian Yelich y William Contreras para castigar al abridor rival.

THE BREWERS ARE 1 WIN AWAY FROM THEIR 1ST WORLD SERIES CHAMPIONSHIP ? pic.twitter.com/JaB9w3CnoI — MLB (@MLB) October 27, 2026

El momento determinante ocurrió en la quinta entrada, cuando Milwaukee fabricó un rally explosivo de ocho carreras tras conseguir ocho hits consecutivos con dos outs. La artillería de los Brewers castigó de forma implacable al relevo local, sentenciando temprano cualquier intento de reacción por parte de la escuadra floridana.

Desde la lomita, el abridor zurdo Robert Gasser lució intocable al maniatar a la ofensiva de Tampa Bay durante seis entradas en blanco, retirando a tres bateadores por la vía del ponche. Con el compromiso 3-0 en la serie, Milwaukee buscará concretar la barrida y coronarse campeones en el cuarto juego de la Serie Mundial.