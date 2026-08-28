Es oficial: los Rays tendrán nuevo estadio

Redacción FOX Deportes

El Ayuntamiento de Tampa ha aprobado, mediante una ajustada votación de 4-3, un paquete de financiamiento público para la construcción del nuevo estadio de los Tampa Bay Rays.

Este histórico proyecto consolida finalmente la permanencia de la franquicia en la región tras más de dos décadas de incertidumbre y negociaciones fallidas.

El plan prevé la edificación del recinto en los terrenos del campus Dale Mabry del Hillsborough College, marcando su traslado oficial fuera de San Petersburgo.

Tampa approves $2.3B deal for a new Rays ballpark https://t.co/GkP441NK4B — THESKY973DOTCOM (@THESKY973DOTCOM) August 28, 2026

El costo total estimado del proyecto asciende a 2.360 millones de dólares, de los cuales la franquicia asumirá aproximadamente 1.370 millones junto con cualquier sobre costo.

La aportación pública estará encabezada por el Condado de Hillsborough con 796 millones de dólares, pendiente de su respectiva votación. Por su parte, la ciudad de Tampa aportará 80 millones distribuidos en cuatro pagos anuales, estructurados mediante un esquema de reembolso que se recuperará con futuros impuestos.

El diseño del nuevo parque de pelota proyecta un espacio íntimo con capacidad para unos 31,000 espectadores, convirtiéndose en el estadio más compacto de las Grandes Ligas.

Las instalaciones incluirán tecnología de vanguardia, múltiples zonas de entretenimiento y facilidades de acceso diseñadas para albergar eventos durante todo el año.