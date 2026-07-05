El regreso de Giancarlo Stanton es incierto debido a una lesión

Redacción FOX Deportes

Giancarlo Stanton sigue sin poder correr tras sufrir una recaída en su lesión de la pantorrilla derecha, y nadie sabe cuándo volverá a jugar con los Yankees.

El toletero de 36 años, ausente desde abril, no viajó con el equipo para la serie contra los Rays en Tropicana Field. El manager Aaron Boone admitió su sorpresa por la lentitud del proceso, aunque confía en que regrese esta temporada.

Giancarlo Stanton last played a baseball game on April 24th. He was placed on the IL with a calf strain and this is gonna cost him over 3 months. Really disappointing. pic.twitter.com/vUgiQD7yua — Everything Yankees (@eyyankees) July 6, 2026

El jugador se lastimó corriendo las bases en abril y volvió a recaer a mediados de junio. Actualmente, Stanton ha logrado aumentar la intensidad de sus entrenamientos en la cinta de correr según los reportes médicos.

"Hemos estado escuchando a su cuerpo y siguiendo los resultados de las imágenes que se le han tomado", explicó Boone sobre el proceso. Los Yankees avanzan con cautela en su rehabilitación, permitiéndole hacer únicamente las actividades físicas que su cuerpo tolera.

Esta cautela se debe al largo historial médico que ha frenado el rendimiento del pelotero últimamente.

Esta ausencia representa el séptimo viaje de Stanton a la lista de lesionados desde el 2021, demostrando su fragilidad física. El cañonero no ha podido completar una temporada entera en Grandes Ligas desde el lejano 2018, su primer año en Nueva York.