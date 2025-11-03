El juego 7 de la Serie Mundial rompió récord de audiencia

Redacción FOX Deportes

La victoria de Los Angeles Dodgers sobre los Toronto Blue Jays en el Juego 7 del sábado pasado se convirtió en un clásico instantáneo. El juego promedió 25.984 millones de televidentes a través de FOX y sus plataformas deportivas, informó FOX Sports este lunes.

Con ello, se convierte en el juego de Serie Mundial más visto desde el Juego 7 de 2017, cuando los Houston Astros derrotaron precisamente a los Dodgers, encuentro que promedió 28.287 millones de espectadores.

La audiencia del sábado alcanzó su punto máximo con 31.543 millones de personas entre las 10:30 y 10:45 p.m. (hora del Este), justo cuando el partido se fue a entradas extras gracias al jonrón del infielder Miguel Rojas que empató 4-4 en la novena. Después, el cátcher Will Smith pegó el cuadrangular de la ventaja en la undécima, antes de que el MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, sellara el título con una doble matanza para el out final.

Los Angeles se paralizó para ver a los Dodgers campeones

Ese desenlace dramático permitió que la audiencia fuera 10% superior a la del más reciente Juego 7 de Serie Mundial, cuando los Washington Nationals vencieron a los Astros en 2019, que promedió 23.187 millones de televidentes.

Además, el duelo del sábado fue la transmisión de horario estelar más vista en FOX un sábado desde el 18 de enero, cuando los Washington Commanders sorprendieron a los Detroit Lions en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.