El intérprete de Shohei Ohtani, despedido por participar en apuestas ilegales

El japonés jugó en Corea en medio del escándalo de su ex colaborador

El beisbolista japonés Shohei Ohtani, estrella de Los Ángeles Dodgers y el deportista mejor pagado del mundo, afronta una batalla fuera de las líneas de cal del diamante, para proteger su imagen tras el escándalo de apuestas ilegales que envolvió a su histórico intérprete Ippei Mizuhara.

Con el despido la noche del miércoles de quien fuera su traductor en toda su carrera en las Grandes Ligas y un amigo cercano, Ippei Mizuhara, relacionado a una cadena de apuestas deportivas ilegales en Estados Unidos, Ohtani ha tenido que mantener la compostura que lo caracteriza.

El japonés es víctima del que fue definido como un "robo masivo", después de que su intérprete tuviera pérdidas de 4,5 millones de dólares por apuestas ilegales.

En medio de la tormenta, Ohtani compitió este mismo jueves en un partido de la serie contra los Padres de San Diego en Seúl y disparó un imparable y remolcó una carrera. Pero a su alrededor se creó un escándalo en torno a Mizuhara.

De acuerdo a múltiples informaciones de medios estadounidenses, Ohtani se comprometió a pagar las deudas del traductor, con el compromiso de que su amigo no se volviera a involucrar en este tipo de actividad.

"Decidió pagarlo por mí. Obviamente, Shohei no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarse de que nunca volviera a hacer esto", sostuvo Mizuhara, quien destacó que el dos veces Jugador Más Valioso de la MLB no estaba involucrado en el sistema de apuestas.

"Quiero que todos sepan que Shohei no tuvo ninguna participación en las apuestas. Aprendí la lección de la manera más difícil. Nunca volveré a hacer apuestas deportivas", afirmó Mizuhara,