El ex Dodger Justin Turner ya es jugador de los Toros de Tijuana

Redacción FOX Deportes

La llegada de Justin Turner a los Toros de Tijuana se convirtió en uno de los movimientos más mediáticos rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El acuerdo fue confirmado por la propia organización, que anunció la incorporación del veterano infielder como refuerzo estelar. Con ello, la novena fronteriza sacudió el mercado y elevó las expectativas de cara a la nueva campaña.

¡ES OFICIAL!



Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana



Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas



Bienvenido a tu casa#TorosDeCorazón❤️ #LlegasteACasa pic.twitter.com/y7uBFYgxSi — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) April 11, 2026

Turner, de 41 años, llega tras una extensa trayectoria de 17 temporadas en Grandes Ligas, donde dejó huella como uno de los bateadores más consistentes de su generación. Fue campeón de la Serie Mundial en 2020 con Los Angeles Dodgers y participó en dos Juegos de Estrellas, consolidándose como referente ofensivo. Su carrera incluye pasos por múltiples organizaciones, lo que respalda su cartel como refuerzo de jerarquía.

En términos estadísticos, el estadounidense presume un promedio de bateo de .283, con más de mil 600 imparables, 201 cuadrangulares y más de 800 carreras impulsadas en MLB.

Justin Turner has signed to play with Tijuana Toros in Mexican League, per @THEREAL_DV pic.twitter.com/U40obTurcK — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) April 11, 2026

Su última temporada fue en 2025 con los Chicago Cubs, tras lo cual quedó como agente libre antes de tomar la decisión de continuar su carrera en México. Será la primera experiencia de Turner fuera del beisbol de Grandes Ligas.

La firma no solo representa un golpe mediático, también un mensaje deportivo claro: los Toros apuntan al campeonato en 2026. La experiencia, poder ofensivo y liderazgo de Turner lo colocan como pieza clave en el lineup, con capacidad para jugar en las esquinas del cuadro o como bateador designado. Su llegada se suma a la tendencia reciente de figuras internacionales que refuerzan la liga mexicana, aumentando el nivel competitivo del circuito.