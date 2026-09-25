¿Cuál será el papel de Shohei Ohtani en los playoffs?

Hiram Marín

El veredicto médico para el cierre de campaña es definitivo: Shohei Ohtani disputará los playoffs de MLB única y exclusivamente como bateador designado.

La combinación de una inflamación en el bíceps derecho y molestias recurrentes en la rodilla izquierda (esta última su pierna de apoyo al lanzar) llevó a la directiva angelina a congelar por completo su programa en el montículo desde el pasado mes de julio.

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Para Dave Roberts y el staff de Los Angeles, forzar el brazo del astro japonés en octubre representaba un riesgo innecesario cuando la prioridad absoluta es proteger su salud a largo plazo.

Ohtani no ha lanzado en un juego oficial durante la segunda mitad del calendario, por lo que reinsertarlo como serpentinero en medio de la intensidad de la postemporada quedó descartado por completo para no alterar su proceso de rehabilitación.

Shohei Ohtani volvió después de su lesión y luce bien para la postemporada

Tras perderse dos semanas de actividad en septiembre para calmar las molestias físicas, el japonés fue reactivado justo a tiempo para encarar la recta final antes de recta final hacia la Serie Mundial.

En su primer turno al bat de regreso conectó un sólido imparable ante San Diego, demostrando que la mecánica de su swing zurdo no se ve comprometida por las lesiones que le impiden subir a la loma.

La ofensiva de los Dodgers recupera así a su cañonero estelar en la parte alta del orden al bat, respaldado por una campaña regular donde superó la barrera de los 30 cuadrangulares.

Aunque la afición se quedará con las ganas de presenciar el espectáculo del fenómeno bivalente desde el montículo, su presencia como designado será el motor principal con el que la novena angelina busque el tricampeonato.