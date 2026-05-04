Contundente victoria de los Cardinals sobre los Brewers

Redacción FOX Deportes

Los St. Louis Cardinals derrotaron 6-3 a los Milwaukee Brewers con sólida apertura de Kyle Leahy, quien trabajó 5 1/3 entradas. Permitió seis hits, ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas. Colocó 56 de sus 94 lanzamientos en zona de strike, para igualar así su salida más larga de la temporada.

St. Louis tomó ventaja en la segunda entrada con sencillo productor de JJ Wetherholt, que llevó al plato a Masyn Winn para el 1-0. En la cuarta, Iván Herrera conectó doble con las bases llenas y produjo tres carreras.

El batazo colocó el 4-0 y provocó la salida del abridor Chad Patrick. Patrick lanzó 3 1/3 innings, permitió cuatro carreras y siete hits.

Leahy retiró sin permitir carrera los primeros cinco innings, pero tuvo problemas en el sexto.

Dio base por bolas a Jake Bauers, ponchó a Andrew Vaughn y permitió sencillo de Sal Frelick. Bauers anotó con imparable de Luis Rengifo ante George Soriano. Ocho de los 10 bateadores que ha enfrentado en el sexto inning han llegado a base.

Por Milwaukee, Jackson Chourio conectó tres hits y se embasó en cinco ocasiones. El resto del lineup bateó para .130 ante Leahy en los primeros cinco innings.

Los Cardinals ganaron siete de sus últimos ocho juegos. En su apertura anterior ante los Pittsburgh Pirates, Leahy permitió tres carreras en el sexto inning tras cinco entradas en blanco.