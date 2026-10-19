Con todo y polémica, Aaron Boone seguirá como manager de los Yankees

Hiram Marín

La relación laboral entre Aaron Boone y los Yankees añade un capítulo más a su historia, al confirmar que el manager estará al frente por décima temporada consecutiva, aun con el fantasma de una sequía que ya roza lo dramático.

Sin levantar el trofeo de Serie Mundial desde 2009 y tras la amarga pesadilla de perder los playoffs en 2023, la gerencia prefirió aferrarse a la continuidad antes que apretar el botón de pánico.

Aaron Boone is returning to the Bronx, per multiple reports pic.twitter.com/f7eRsSFBth — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 19, 2026

El camino ha estado lleno de tormentas y decisiones erráticas que encendieron la furia de la afición en el Bronx. Desgastantes descalabros en octubre, un manejo del bullpen puesto bajo la lupa y desconcertantes fallas de disciplina en el diamante erosionaron la confianza en su estrategia.

Sin embargo, en las entrañas del clubhouse late una realidad distinta donde Boone se erige como el protector indiscutible de su grupo. Su capacidad para apagar incendios, enfrentar plagas de lesiones desastrosas y sostener a flote la nave en los momentos más turbulentos terminó por convencer a los directivos.