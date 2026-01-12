Clayton Kershaw jugará el Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos

Redacción FOX Deportes

Clayton Kershaw decidió jugar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Estados Unidos, aun después de haber anunciado el final de su carrera en Grandes Ligas tras la temporada 2025 con los Dodgers.

Será su primera participación en el torneo internacional y lo hará con un rol limitado desde el pitcheo.

El zurdo de 37 años es tricampeón de la Serie Mundial y ganador de tres premios Cy Young.

His story isn’t finished yet …



Clayton Kershaw will pitch for Team USA in the #WorldBaseballClassic 🇺🇸 pic.twitter.com/dd80dK3zln — MLB (@MLB) January 15, 2026

Su decisión fortalece a un equipo que busca revancha tras perder la final de 2023 ante Japón.

Estados Unidos debutará en el torneo el 6 de marzo en Houston dentro del Grupo B.

Kershaw no está contemplado como abridor regular, pero aportará experiencia y profundidad al cuerpo de lanzadores.

El propio pitcher señaló que su intención es ayudar al equipo en cualquier rol que le sea asignado.

Su presencia simboliza el compromiso de figuras históricas con el proyecto nacional.

Además de Kershaw, varios jugadores de primer nivel ya confirmaron su participación con Team USA.

Entre los lanzadores destacan Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb y Joe Ryan.

Todos ellos llegan como brazos activos y con protagonismo reciente en Grandes Ligas.

El pitcheo se perfila como uno de los puntos fuertes del equipo estadounidense.

En el lineup, Estados Unidos contará con figuras consolidadas como Aaron Judge y Alex Bregman.

La combinación de poder ofensivo, profundidad defensiva y pitcheo de alto nivel marca el rumbo del roster.

El objetivo es claro: volver a la final y recuperar el título del Clásico Mundial.

La lista definitiva será anunciada semanas antes del inicio del torneo.