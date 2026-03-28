Cincinnati rompe el cero y silencia a Pirates

Redacción FOX Deportes

Los Cincinnati Reds encontraron su primer triunfo de la temporada al imponerse 2-0 a los Pittsburgh Pirates en un duelo de pitcheo que se resolvió con paciencia y ejecución.

El marcador se abrió en la cuarta entrada y desde ahí Cincinnati jugó con la ventaja mínima, sosteniéndola con autoridad. No fue un juego de muchas carreras, sino de control absoluto. Así, los Reds marcaron el tono de su noche con precisión.

El punto de quiebre llegó en ese cuarto inning, cuando Spencer Steer rompió el cero con elevado de sacrificio y después Will Benson castigó con un batazo que se tradujo en la segunda anotación.

Fueron dos golpes precisos en un juego de pocas oportunidades, suficientes para marcar distancia. Cincinnati apenas conectó cuatro imparables, pero supo hacerlos valer. Pittsburgh tuvo el mismo número de hits, pero nunca encontró el batazo oportuno que cambiara la historia.

Desde la lomita, el dominio local fue claro con Chase Burns, quien trabajó cinco entradas prácticamente impecables, limitando a un hit y acumulando siete ponches.

Supo manejar la presión en los pocos momentos comprometidos y dejó el juego encaminado. El relevo hizo el resto sin titubeos hasta sellar la blanqueada. Del lado de los Pirates, Braxton Ashcraft también tuvo una salida sólida, pero el respaldo ofensivo simplemente no llegó.

El resultado le da a Cincinnati un respiro tras su arranque, mostrando que puede ganar incluso cuando la ofensiva no explota, apoyándose en su pitcheo y ejecución situacional.

Para Pittsburgh, la derrota expone una carencia temprana: la falta de producción en momentos clave, con corredores que se quedaron en base sin respuesta. Aunque la temporada apenas comienza, el contraste entre ambos equipos empieza a tomar forma.