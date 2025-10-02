Chicago sorprende a los Padres y avanzó a la NLDS

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Cubs se impusieron 3-1 a los San Diego Padres en el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, resultado con el que avanzaron a la siguiente ronda de los playoffs. El partido se disputó en Wrigley Field, con Jameson Taillon como abridor por los Cubs y Yu Darvish por los Padres.

Los Cubs tomaron la delantera en la segunda entrada con un sencillo productor de Pete Crow-Armstrong, quien impulsó a Kyle Tucker al plato. La ventaja se amplió en la séptima entrada cuando Michael Busch conectó un home run solitario, colocando el marcador 3-0 a favor de Chicago.

¡CHICAGO DOMINA! 😳🔥 Los Cubs sorprenden y eliminan a los Padres en el Wild Card. Ahora avanzan con todo rumbo a la NLDS contra los Milwaukee Brewers.💥#MLBenFOX https://t.co/fNNGe2tC2v pic.twitter.com/yTUutvL2LG — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 3, 2025

Aunque los Padres intentaron reaccionar, su ofensiva fue limitada por el sólido pitcheo de Taillon y el bullpen de los Cubs. La defensa de Chicago también jugó un papel crucial, evitando que San Diego capitalizara oportunidades clave.

Con esta victoria, los Cubs avanzaron a la siguiente fase de los playoffs, donde se enfrentarán a los Milwaukee Brewers en la Serie Divisional de la Liga Nacional. El equipo celebró el triunfo con su afición, mientras que los Padres se despidieron de la postemporada tras una dura batalla.