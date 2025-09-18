'Checo' Pérez, un Dodger más de corazón

Héctor Cantú

Sergio ‘Checo’ Pérez ha vivido un día redondo en su visita a los Dodgers previo a su encuentro ante Philadelphia Phillies.

El piloto mexicano, quien regresará en el 2026 a la Fórmula 1, fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, donde se sintió como en casa ante el apoyo de la afición que en todo momento le ovacionó.

Checo with a lap around Dodger Stadium. 🏁 pic.twitter.com/JZ9KfSvhuz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 18, 2025

Sergio Pérez vivió una experiencia completa desde su llegada, donde fue recibido por los jugadores y el cuerpo técnico. Además, visitó la sala de trofeos de un equipo con un arraigo mexicano justo días después de la conmemoración de la Independencia de México.

El encargado de hacer sentir como en casa al piloto de la escudería Cadillac fue el pitcher abridor de la noche, Blake Snell, quien terminó por sellar su mejor apertura con el equipo angelino desde su llegada.

Al final, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo muy buena mano, pues Los Angeles Dodgers blanquearon 5-0 a los Philadelphia Pillies para mantenerse como líder en la Liga Nacional Oeste con una marca de 7-3 en sus últimos 10 partidos.