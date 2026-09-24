¿Candidatos a la Serie Mundial?, los Brewers llegaron a 100 triunfos

Redacción FOX Deportes

Los Milwaukee Brewers firmaron una jornada histórica tras alcanzar por primera vez en sus más de 50 años de vida las 100 victorias en una campaña. El hecho histórico se concretó con un contundente triunfo de 5-1 frente a los Philadelphia Phillies, superando así su récord previo del año pasado.

Con este resultado, el equipo coloca su récord en un impresionante 100-59 a falta de disputar tan solo tres compromisos en el calendario.

THE NEWEST MEMBER OF THE 100-WIN CLUB pic.twitter.com/qHgNfI5sl6 — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 25, 2026

Con esta impecable marca regular, los Brewers ratificaron por qué fueron el primer equipo de la Liga Nacional en asegurar su boleto. Tras adueñarse de la División Central, su principal meta es confirmar la ventaja de localía y descansar en la primera ronda. Su desempeño demuestra que son amplios candidatos para pelear el título en la próxima fiesta de octubre.

A lo largo del calendario, Milwaukee demostró ser la escuadra más constante del béisbol apoyado en un estilo dinámico y sumamente agresivo. Su ofensiva destaca por el robo de bases, toque de bola y la fabricación constante de carreras poniendo en aprietos a las defensas rivales. Asimismo, el bateo de poder de piezas como Jackson Chourio ha repuntado para darles esa profundidad adicional tan necesaria en postemporada.

The @Brewers are the first team to reach the 100-win mark this season!



It's the first time in franchise history Milwaukee has recorded 100 wins in a season ? pic.twitter.com/nwKVo8JM9Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 25, 2026

El sólido pitcheo y un bullpen a prueba de todo terminaron por redondear una temporada regular verdaderamente inolvidable para la franquicia. La combinación entre velocidad, disciplina al bate y la capacidad de producir cuadrangulares en momentos clave los convierte en un rival temible. Milwaukee llegará a la fase final en plenitud de juego buscando traducir este récord histórico en el tan ansiado trofeo de Serie Mundial.