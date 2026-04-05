Brandon Valenzuela ya es el mexicano 153 en MLB

Hiram Marín

El beisbol mexicano sumó un nuevo nombre a su historia este 5 de abril, cuando Brandon Valenzuela debutó con los Toronto Blue Jays y se convirtió en el mexicano número 153 en llegar al béisbol de MLB. La oportunidad llegó tras ser llamado al roster principal en días recientes, marcando un momento clave en su carrera profesional.

Originario de Hermosillo, Sonora, Valenzuela recibió la titularidad detrás del plato en el duelo ante los Chicago White Sox, dentro de la serie disputada en Chicago.

Making his mark 🔥



Brandon Valenzuela's first @MLB hit in his FIRST MLB at-bat! pic.twitter.com/2ztGkqIBUz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 5, 2026

El llamado se dio tras la baja por lesión de su compatriota Alejandro Kirk, lo que abrió la puerta para su estreno en el máximo nivel, al tiempo de conservar para México la receptoría de la novena canadiense.

El debut no solo representó un logro simbólico, también tuvo impacto inmediato en el terreno.

Let's end the week with a W! #BlueJays50 pic.twitter.com/GrAh3A5ptq — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 5, 2026

En su primera aparición al bat en Grandes Ligas, el catcher mexicano conectó su primer hit, reflejo del buen momento que arrastraba desde Ligas Menores. Su desarrollo ofensivo reciente respaldó la decisión de darle la oportunidad.

Con 25 años, Valenzuela se suma a la creciente legión mexicana en las Grandes Ligas y refuerza la tradición de talento surgido de Sonora, uno de los estados con mayor presencia histórica en MLB. Su llegada no solo amplía la lista a 153 peloteros mexicanos, también abre una nueva etapa en su desarrollo dentro de una organización contendiente como Toronto.