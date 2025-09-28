Bob Melvin ya no es manager de los San Francisco Giants

Redacción FOX Deportes

Los San Francisco Giants han despedido al manager Bob Melvin al concluir la temporada 2025, tras acumular un registro total de 161-163 durante sus dos años en el cargo. En la actual temporada, el equipo cerró con marca de 81-81, sin lograr clasificarse a los playoffs.

El equipo nunca logró consolidarse como contendiente constante: sus campañas fueron irregulares y con altibajos pronunciados que impidieron que funcionara con la estabilidad esperada.

The San Francisco Giants announce they have dismissed manager Bob Melvin. pic.twitter.com/iDhdmQdmrZ — MLB (@MLB) September 29, 2025

Con la eliminación de la postemporada por cuarto año consecutivo, la directiva decidió que era momento de un nuevo liderazgo.

Ya circulan nombres de probables sucesores en San Francisco. Entre los candidatos se mencionan Bruce Bochy (quien fuera manager exitoso de los Giants) y Mark Hallberg (actual coach de primera base del equipo).