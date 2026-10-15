'Barrida' histórica y los Brewers avanzan a la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

Enmudeció el Dodger Stadium. Los Milwaukee Brewers derrotaron 6-4 a Los Angeles Dodgers para barrer 4-0 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y asegurar su pase a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

El triunfo liquidó por completo las aspiraciones angelinas de firmar un tricampeonato histórico y desató la fiesta del conjunto de Wisconsin.

Los Dodgers tomaron ventaja temprana gracias a un cuadrangular de tres carreras disparado por Shohei Ohtani en la segunda entrada. Sin embargo, la ofensiva visitante no bajó los brazos y comenzó a responder ante los envíos del abridor Tyler Glasnow.

Un imparable remolcador de Jake Bauers apretó la pizarra para mantener con vida las aspiraciones de la escuadra cervecera.

El momento cumbre del encuentro llegó en el sexto episodio cuando Garrett Mitchell conectó un jonrón solitario ante Tanner Scott para concretar el regreso. Más tarde, en la novena entrada, David Hamilton descargó otro bambinazo ante Edwin Díaz para asegurar la ventaja definitiva. Esos batazos de vuelta entera terminaron por sepultar las esperanzas de los locales frente a su afición.

El lanzador Aaron Ashby se encargó de cerrar la puerta sin permitir daño en los tres capítulos finales. El out 27 se concretó cuando el venezolano Jackson Chourio atrapó el batazo final en el jardín izquierdo. Con esto concluyó la hegemonía californiana y Milwaukee festejó un regreso épico a la gran cita del béisbol.