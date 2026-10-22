Arranca una Serie Mundial con mucho sabor mexicano

Hiram Marín

La Serie Mundial 2026 arranca este viernes 23 de octubre entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays. Ambas novenas buscan el primer campeonato de su historia y en esta ocasión ambos pueden presumir gran presencia latina y en especifico: de sangre mexicana.

Por el bando de Tampa Bay sobresale la participación del primera base tijuanense Jonathan Aranda, consolidado como pilar ofensivo tras firmar una sólida campaña y ser parte clave en los playoffs gracias a sus contundentes home runs.

??? ¡Aranda y los Rays van a la Serie Mundial! ?⚾



Jonathan Aranda y Tampa Bay conquistan la Liga Americana y consiguen su boleto a la World Series 2026. ?? pic.twitter.com/te865lQTXT — MLB México (@MLB_Mexico) October 20, 2026

Junto a él, con el equipo de Florida, se perfila el lanzador yucateco Manuel Rodríguez, quien espera su llamado definitivo dentro del roster para encarar la disputa por el título de las Grandes Ligas.

Del otro lado, los Milwaukee Breweers cuentan con el valioso aporte del infielder Joey Ortiz y del pitcher zurdo JoJo Romero. Ambos peloteros, si bien son nacidos en Estados Unidos, cuentan con sólidas raíces mexicanas (los dos han sido parte de la Selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol).

JoJo Romero se apunta el triunfo y los Brewers toman la delantera 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El mexicano lanzó una entrada en blanco con par de ponches. pic.twitter.com/C717duLh9J — MLB México (@MLB_Mexico) October 13, 2026

Tanto Romero como Ortiz, han sido piezas clave en el esquema del manager Pat Murphy durante todo el trayecto de postemporada.

La fiesta del béisbol arranca este viernes en Milwaukee y promete ser inolvidable para la afición azteca. Sin importar el resultado final de la serie, el béisbol mexicano garantiza celebrar la coronación de varios de los suyos cuando se defina el Clásico de Otoño.