Aroldis Chapman se unió al selecto club de los 400 salvamentos

Hiram Marín

El cerrador cubano Aroldis Chapman escribió una nueva página de oro en las Grandes Ligas tras concretar el salvamento 400 de su carrera con los Boston Red Sox.

El zurdo de Holguín selló la victoria de su equipo por pizarra de 3-1 sobre los Baltimore Orioles, retirando la novena entrada para concretar además la limpia en la serie. Con este rescate, el serpentinero reafirma su lugar entre los relevistas más dominantes en la historia del béisbol.

Aroldis Chapman, oriundo de Cuba, ha logrado una gran hazaña en su carrera: 400 salvamentos en MLB ? pic.twitter.com/uCor3sqTNo — MLB Español (@mlbespanol) September 6, 2026

La marca convierte al zurdo en el primer lanzador nacido en Cuba que alcanza este hito en la historia de MLB. Asimismo, el taponero se consolidó como apenas el segundo pelotero latinoamericano en llegar a los cuatrocientos rescates en las Mayores, uniéndose al legendario panameño Mariano Rivera.

Esta hazaña histórica lo mantiene como el líder absoluto en salvamentos entre todos los serpentineros zurdos en la Gran Carpa.

A lo largo de su trayectoria, el antillano construyó el grueso de esta cifra en sus etapas con Cincinnati y New York, cimentando una reputación temible sobre la loma.

400 CAREER SAVES FOR AROLDIS CHAPMAN! pic.twitter.com/yLzYzv6E9v — MLB (@MLB) September 6, 2026

Apoyado en una recta abrasadora que ostenta el récord del lanzamiento más veloz registrado en Grandes Ligas con 105.8 millas por hora, el cerrador ha dejado fríos a cientos de bateadores. Su capacidad para definir encuentros bajo máxima presión ha sido la marca de la casa durante años.

Con más de mil trescientos ponches acumulados en su cuenta personal y un lugar asegurado en el selecto club de los nueve lanzadores con cuatrocientos rescates en la historia, la hazaña impulsa sus credenciales rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown.