Alejandro Kirk, el histórico catcher de los Toronto Blue Jays

Cuando comenzó a jugar béisbol a los tres años en el equipo de Ligas Pequeñas entrenado por su padre, Alejandro Kirk solo se divertía y conforme fue creciendo comenzó a darle forma a su sueño: volverse beisbolista profesional y ¿por qué no?, jugar en la gran carpa.

Hoy, a los 26 años, el catcher originario de Tijuana, Baja California, está por convertirse en el primer jugador de su posición en jugar una Serie Mundial. El poder de su bat se ha convertido en clave para los Blue Jays y su aporte en la receptoría también fue parte importante de la clasificación al Clásico de Otoño.

El 'Capitán' Kirk, apodo que hace referencia a la serie de ciencia ficción 'Star Trek', es uno de los pilares de Toronto en esta temporada espectacular, misma que representa su regreso a la disputa por el título por primera vez desde 1993.

Kirk fue fichado en 2016 por los Toronto Blue Jays como agente libre internacional y después de 4 años en Ligas Menores, llegó el ansiado debut en Grandes Ligas el 12 de septiembre de 2020.

Como parte de los Blue Jays ha sido seleccionado dos veces para el Juegos de Estrellas, además de ser el ganador del bat de plata como el mejor bateador en su posición.

Kirk cuenta con un promedio de bateo de .283, 15 home runs, 76 carreras impulsades, 1 base robada y un porcentaje de 'slugging' de .421, con un total de 451 turnos al bat.

Un detalle importante para mencionar es que el tijuanense, además de ser el primer catcher mexicano en la Serie Mundial es el vigesimoprimer pelotero mexicano que jugará un clásico de otoño.