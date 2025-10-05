Adiós a los Yankees; quedaron eliminados

EFE

Los Yankeess de Nueva York agotaron este miércoles todas las posibilidades de llegar a una segunda Serie Mundial por segundo año consecutivo al caer por 2-5 ante los Azulejos de Toronto en una jornada en la que Tigres y Cachorros extendieron el suspense en sus series divisionales.



En Nueva York, ante sus propio público, con casi 48.000 seguidores en las gradas, los Yanquis sucumbieron ante un rival que dominó la serie con global de 3-1.

Los Cachorros volvieron hoy a la vida al recortar su desventaja a 2-1 ante los Cerveceros en una jornada en la que Tigres dejó el pulso en 2-2 con los Marineros.



El dominicano Vladimir Guerrero Jr. volvió a encender la mecha y el cuerpo de picheo de los Azulejos contuvo todo intento de insurrección de la novena de Nueva York.



Guerrero Jr. inauguró el marcador con un sencillo productor en la primera entrada, mientras que Nathan Lukes remolcó dos vueltas, George Springer anotó una y empujó otra.

Además, el venezolano Andrés Giménez y el mexicano Alejandro Kirk pisaron el plato en una ocasión en el ataque de los Azulejos, que disputarán su primera Serie de Campeonato desde el año 2016.



Los Azulejos utilizaron ocho lanzadores. Destacó el dominicano Seranthony Domínguez (1-0), quien se llevó el triunfo tras lanzar 1.2 entradas sin anotaciones.



Ryan McMahon pegó jonrón y Aaron Judge remolcó a Jasson Domínguez por los Yanquis.