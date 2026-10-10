Aaron Judge fue autocrítico con los New York Yankees

Hiram Marín

Tras la eliminación de los New York Yankees en la postemporada, el capitán Aaron Judge ofreció contundentes declaraciones sobre el futuro de la franquicia.

El estelar jardinero realizó una profunda autocrítica sobre el rendimiento colectivo e insistió en elevar las exigencias. "Nos dan un equipo ganador todos los años, pero eso no es suficiente aquí en Nueva York", afirmó el toletero.

Aaron Judge was asked how he wants the Yankees' front office to respond to another year of falling short of a title:



"We're the Yankees. I feel like they should go all-in and do what they need to do. If we've got holes, if it's finding certain players or personnel, whatever we… pic.twitter.com/mCdsXF6Hlu — SNY Yankees (@snyyankees) October 8, 2026

A pesar de la frustración por la caída, Judge respaldó firmemente la gestión del manager Aaron Boone: "Él es nuestro manager, es quien lleva el timón y nos coloca en la mejor posición para salir al terreno y tener éxito", aseguró el capitán del equipo neoyorquino para ahuyentar las dudas sobre el puesto del estratega.

Judge reconoció el esfuerzo realizado en una campaña complicada y defendió que Boone supo sortear momentos críticos y ausencias de peso.

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Recordó que el piloto mantuvo al grupo competitivo durante todo el año, demostrando un liderazgo constante que cuenta con el respaldo absoluto del clubhouse.

Finalmente, el cañonero exigió a la directiva una postura agresiva para armar el plantel. "Somos los Yankees. Siento que deberían ir con todo ('go all-in') y hacer lo que tengan que hacer; si tenemos carencias, ya sea buscando ciertos jugadores o personal, hay que salir a conseguirlo", concluyó el estelar bateador.