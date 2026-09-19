Aaron Judge confía en que podrá volver en los playoffs

Redacción FOX Deportes

Después de ser enviado a la lista de lesionados por diez días debido a una distensión en el músculo sóleo derecho, Aaron Judge expresó su deseo de regresar para los playoffs.

“Me gustaría estar de vuelta para la postemporada; ese es definitivamente el plan”, declaró el capitán de los Yankees. El jardinero confirmó que mantendrá sus rutinas de tiro y entrenamiento físico “para volver de inmediato en cuanto estemos listos” y afrontar el cierre del campeonato.

The Yankees continued to treat Aaron Judge’s calf strain like classified CIA intel. https://t.co/kJePapA4G6 — New York Daily News (@NYDailyNews) September 20, 2026

Respecto a la gravedad de la lesión, el estelar bateador admitió que la localización de la molestia ha dificultado su movilidad en el terreno. “He lidiado con distensiones antes y he jugado así, pero esto fue en un lugar diferente que lo hizo un poco más difícil”, explicó Judge, añadiendo que el sóleo “es más crucial para correr y batear”. Sobre su tiempo de baja, reconoció que no tiene certeza: “El cuerpo médico no me ha dicho el grado aún y no tengo respuestas sobre plazos”.

Los Yankees colocaron a Aaron Judge en la lista de lesionados El equipo neoyorquino se quedará sin su máxima estrella en la parte final de la temporada

Por su parte, el mánager Aaron Boone adoptó una postura pragmática y evitó ofrecer un diagnóstico médico o una fecha estimada para el retorno de su figura. “No importa qué grado sea, nos quedan nueve partidos”, afirmó el estratega ante los medios de comunicación. “Vamos a trabajar para tenerlo de regreso o no; eso es lo que vamos a hacer y ya veremos qué sucede”, enfatizó sobre las posibilidades de volver a contar con el jugador en el roster.

La fecha más cercana para la reactivación de Judge es el 29 de septiembre frente a los Orioles, día en que también inicia la Serie de Comodines de la Liga Americana. El vigente Jugador Más Valioso busca reincorporarse a tiempo para los playoffs tras una campaña afectada por los problemas físicos, en la que registra un promedio de .241 con 18 cuadrangulares y 41 carreras impulsadas en 66 partidos disputados esta temporada.