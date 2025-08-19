Ya hay acuerdo entre Fenerbahce y West Ham por Edson Álvarez

Enrique Gómez

Es verdad que hay grandes equipos de Europa como Inter o Borussia Dortmund detrás de Edson Álvarez, pero ninguno está más adelantado que el Fenerbahce, el primer gran interesado en el mexicano.

De acuerdo con el periodista Fabricio Romano, ya existe un acuerdo entre el segundo club con más títulos de Turquía y el West Ham, por lo que muy pronto podría hacerse oficial el traspaso del mediocampista de 27 años, cuya salida es prioridad para los ‘Hammers’ en este mercado de verano.

Álvarez se iría en calidad de préstamo con opción a compra, pues el Fenerbahce está dispuesto a pagar un par de millones por la cesión del futbolista y se compromete a cubrir todo su salario.

🚨🟡🔵 Understand Fenerbahçe have agreed terms with West Ham for Edson Álvarez!



Loan fee, salary covered and buy option clause not mandatory.



No decision yet on player side. 🇲🇽 pic.twitter.com/eLGeaCLGXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

El capitán de la Selección Mexicana no jugó el primer partido de la temporada con el West Ham, pues el equipo ha tomado la decisión de darle salida (preferentemente en venta por 35 millones de euros), pero el trato que le ha propuesto el club turco lo ha convencido, pues estaría liberando masa salarial.

Aun así, si llega Inter u otro equipo con el dinero para comprarlo, el equipo de Londres le dará prioridad por lo que aún no se descarta que el defensivo pueda llegar a un equipo grande de Europa este año.

Edson todavía no ha aceptado su traspaso al Fenerbahce y eso es lo que está deteniendo la operación, pero se espera que se decida en las próximas horas si no quiere pasar más fines de semana sin jugar.