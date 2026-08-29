Se encienden los mexicanos: Raúl Jiménez y Mateo Chávez, ambos anotaron

Hiram Marín

Este sábado representó una jornada brillante para el futbol mexicano en Europa, con Raúl Jiménez y Mateo Chávez como las grandes figuras del día.

Ambos mundialistas fueron determinantes con sus respectivos equipos en Inglaterra y Países Bajos, al firmar actuaciones de alto nivel acompañadas de goles decisivos.

He wasn't going to miss ?? pic.twitter.com/wJzQouLskU — Wolves (@Wolves) August 29, 2026

Jiménez volvió a ser fundamental en la victoria de Wolverhampton por 4-1 sobre el Stoke City en la Championship. El atacante ejecutó con maestría un penal al minuto 55, con lo que engalanó la ventaja de su club y que se convirtió en su segundo tanto del torneo.

Por su parte, Mateo Chávez firmó un desempeño brillante en la Eredivisie durante la goleada del AZ Alkmaar por 5-2 ante el Go Ahead Eagles.

(67’) GOOOAAAALLLLL ❤️?❤️?



MATEO CHÁVEZ??



??AZ 4-1 Go Ahead Eagles?? pic.twitter.com/y6DnCECeui — AZ ?? (@AZFrance2) August 29, 2026

El lateral zurdo convirtió un espectacular golazo de pierna izquierda al minuto 68, sumado a una valiosa asistencia previa que completó su destacada participación.

Ambas anotaciones ratificaron el sensacional momento por el que atraviesan los futbolistas tricolores en las principales ligas europeas.

Para redondear un fin de semana memorable para el balompié nacional, se confirmó el principio de acuerdo entre Cruz Azul y el Monaco para la llegada del mediocampista Erik Lira a la Ligue 1.