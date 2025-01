Santiago Giménez se ha quedado más tiempo del que esperaba en Feyenoord

Hasta Santiago Giménez sabe que se ha quedado más tiempo del que debería en el Feyenoord.

Por la manera en que ha afrontado su tercera temporada en Países Bajos, parecería que nada afecta al jugador, pero vaya que el atacante estuvo muy frustrado cuando rechazó la oferta del Nottingham Forest en el verano esperando una mejor opción pese a que ya tenía el aval del club holandés, también cuando se le negó su salida al Milan debido a que su oferta era mucho menor a la de la Premier League.

Giménez se sinceró en entrevista con Miguel Layún, admitió ofertas de Inglaterra, de Italia y también compartió su confrontación por haber alargado más de lo ideal su estadía en Países Bajos, más allá de lo feliz que es viviendo y jugando para “la mejor afición de Holanda” en Rotterdam.

“Desde el primer año tuve opciones de salir, pero decidimos que lo mejor era quedarnos y seguir creciendo. Después de mi segunda temporada, el Nottingham Forest mandó una oferta al Feyenoord; al club no le disgustaba la idea y me preguntaron que quería y al final decidí esperar, después vi que no pasaba nada y sí me tambaleé”, admitió el delantero de 23 años, quien llegó a Europa para 2022.

“Creía que el paso perfecto era estar dos años ganando todo y saltar a otro club. El último día llegó al Milan con la mitad de lo que había puesto el Nottingham y el Feyenoord dijo que no: ‘nos quitaste una gran oportunidad de ingreso y ahora nosotros te decimos que no’”, dijo entre risas, consciente de que hubiera sido injusto presionar al club de dejarlo ir, cuando él decidió rechazar al Nottingham Forest.

El que sí lo dejó partir sin objeción fue el Cruz Azul, su querido equipo de la Liga MX y por esa razón, el atacante agradece a la institución, así como a su presidente Víctor Velázquez por todas las facilidades.

“Siempre tuve la disposición de ir al Feyenoord, pero le doy mucho a mérito as Víctor Velázquez a Cruz Azul, que me dieron la oportunidad de ir, No tenían por qué y me dejaron volar, no me cortaron las alas. Me está yendo bien gracias a la oportunidad que me dieron ambos clubes”, dijo ‘Santi’

Cuando Giménez habla de su fichaje caído con el Milan, se expresa con cierta melancolía (“Hubiera sido algo hermoso”, dice al recordar la posibilidad), pero lo cierto es que esta opción no se ha apagado, incluso ha cobrado más fuerza en el mercado de invierno. Quizá, sin querer, todo salga a la perfección.