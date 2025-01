"Seré el mejor goleador en la historia de México", advierte Santiago Giménez

Aunque solo tiene cuatro goles con la Selección Mexicana, Santiago Giménez no tiene miedo en compartir su objetivo y su ambición: ser el jugador mexicano con más goles en la historia.

A sus 23 años, ‘Santi’ suma múltiples goles con el Cruz Azul y con el Feyenoord y está seguro de que pronto aumentará su cuota en una de las grandes ligas de Europa, pues está convencido que es cuestión de tiempo para llegar a un club de enorme magnitud en Europa. Ya sea el Milan u otra institución histórica, el delantero del Feyenoord se ha prometido a sí mismo que tendrá la oportunidad.

“Voy a ser el mejor goleador en la historia de México. Así de fácil, así lo creo. Voy a dar todo de mí”, dijo Giménez en entrevista con el exjugador Miguel Layún. “Se que voy a estar en uno de los mejores equipos del mundo, pero siento que voy a hacer historia como jugador mexicano, no tengo duda”.

Bonita charla de @Miguel_layun con Santi Giménez para comprender su contexto.



Se dice poco que estuvo a nada del retiro por una trombosis a los 17.



Ahora, ‘Bebote’ lo tiene claro: “Voy a ser el máximo goleador en la historia de México”. 🔥🇲🇽



Va por buen camino, ¿no? pic.twitter.com/PJQTPfiVeC — Douglas Sierra (@Douglas_SierraB) January 28, 2025

De los 90 goles que tiene en su carrera profesional, solo cuatro han sido con la Selección Mexicana. Claro que todos los aficionados del Tri esperan que pueda rendir en el equipo de su país como lo hace a nivel de clubes, pero lo cierto es que desde épocas del ‘Tata’ Martino hasta Javier Aguirre, se ha quedado corto.

Respecto al entrenador argentino, el atacante aseguró que lejos de guardarle rencor, le tiene un gran agradecimiento pues a pesar de que no lo llevó al Mundial (al preferir al lesionado Raúl Jiménez y un Rogelio Funes Mori que solo fue suplente), confío en él cuando aún ni siquiera explotaba en la Liga MX.

“Muchos creen que le tengo rencor al Tata porque no me llevó al Mundial, pero al final él confió en mí a los 19 años cuando no era titular indiscutible en Cruz Azul, entonces estoy muy agradecido. Son decisiones que se tienen que tomar”, dijo ‘Santi’, quien está llamado a ser la estrella del Tri en 2026.