No se imaginan quién es el mejor 'europeo' de México según la I.A.

Enrique Gómez

Ya no hay tantos mexicanos jugando en Europa; de hecho, para esta temporada apenas hay 12 legionarios en las ligas importantes de Europa, pero ¿a quién la ido mejor hasta ahora?

En la temporada previa a la Copa del Mundo de 2026, México tiene a sus dos principales delanteros jugando en Europa, pero mientras que Santiago Giménez ha sido titular en cada partido de la Serie A con el Milan, Raúl Jiménez está viviendo su primera campaña como suplente clavado en el Fulham. Igual, ninguno de los dos tiene goles en sus respectivas ligas, aunque ‘Santi’ recién marcó en Copa Italia, mientras que el ‘Lobo’ también ‘mojó’ en la Carabao Cup el 27 de agosto,

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, el futbolista con mejor índex (el registro que se produce al sumar su desempeño al ataque, en defensa, en pases y duelos ganados) es César Huerta, mientras que el capitán del Genoa, Johan Vásquez, ni siquiera figura.

Así queda la legión mexicana en Europa, en la temporada previa al Mundial 2026

Aquí los cinco ‘europeos’ más destacados en lo que va de la temporada según la I.A.:

JUGADOR (CLUB) ÍNDEX POSICIÓN PUESTO 1. César Huerta (Anderlecht) 225 Extremo derecho 3° en Bélgica 2. Santiago Giménez (Milan) 185 Delantero 18° en Italia 3. Orbelín Pineda (AEK Atenas) 159 Mediocampista 4° en Grecia 4. Rodrigo Huescas (Copenhague) 143 Lateral derecho 7° en Dinamarca 5. Luis Chávez (Dinamo Moscú) 135 Contención 11° en Rusia

Jugadores como Edson Álvarez (Fenerbahce) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar) no fueron contemplados, pues no tienen los minutos mínimos para poder proporcionar datos justos y equilibrados.

En tanto, Jiménez está muy castigado en las muestras de Comparisonator y con un índex de 38, aparece en el lugar número 36 de entre todos los centros delanteros de la liga de Inglaterra. Seguramente repuntará cuando anote su primer gol, pero sus oportunidades serán escasas, pues solo suma 16 minutos contando los últimos dos encuentros por la Premier League.

¿Quién marcará la diferencia en el Mundial de 2026? Por ahora, el ‘Chino’ es quien levanta la mano por toda la legión mexicana, pero todavía se puede decir que “la temporada apenas comienza”.