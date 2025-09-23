Publicación: jueves 25 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

No se imaginan quién es el mejor 'europeo' de México según la I.A.

Aquí los 5 mexicanos más destacados en este inicio de temporada en Europa

Ya no hay tantos mexicanos jugando en Europa; de hecho, para esta temporada apenas hay 12 legionarios en las ligas importantes de Europa, pero ¿a quién la ido mejor hasta ahora?

En la temporada previa a la Copa del Mundo de 2026, México tiene a sus dos principales delanteros jugando en Europa, pero mientras que Santiago Giménez ha sido titular en cada partido de la Serie A con el Milan, Raúl Jiménez está viviendo su primera campaña como suplente clavado en el Fulham. Igual, ninguno de los dos tiene goles en sus respectivas ligas, aunque ‘Santi’ recién marcó en Copa Italia, mientras que el ‘Lobo’ también ‘mojó’ en la Carabao Cup el 27 de agosto,

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, el futbolista con mejor índex (el registro que se produce al sumar su desempeño al ataque, en defensa, en pases y duelos ganados) es César Huerta, mientras que el capitán del Genoa, Johan Vásquez, ni siquiera figura.

Así queda la legión mexicana en Europa, en la temporada previa al Mundial 2026

Premier League de Inglaterra: Raúl Jiménez (Fulham) y Julián Araujo (Bournemouth)
Liga de Bélgica: César Huerta (Anderlecht)
Eredivisie de Países Bajos: Stephano Carrillo (Feyenoord) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Super Liga de Grecia: Orbelín Pineda (AEK Atenas)
Superliga de Dinamarca: Rodrigo Huescas (FC Copenhague)
Serie A de Italia: Santiago Giménez (Milan) y Johan Vásquez (Genoa)
Superliga de Turquía: Edson Álvarez (Fenerbahce)
Liga Premier de Rusia: Luis Chávez (Dinamo Moscú) y César Montes (Lokomotiv Moscú)

Aquí los cinco ‘europeos’ más destacados en lo que va de la temporada según la I.A.:

JUGADOR (CLUB)

ÍNDEX

POSICIÓN

PUESTO

1. César Huerta (Anderlecht)

225

Extremo derecho

3° en Bélgica

2. Santiago Giménez (Milan)

185

Delantero

18° en Italia

3. Orbelín Pineda (AEK Atenas)

159

Mediocampista

4° en Grecia

4. Rodrigo Huescas (Copenhague)

143

Lateral derecho

7° en Dinamarca

5. Luis Chávez (Dinamo Moscú)

135

Contención

11° en Rusia

Jugadores como Edson Álvarez (Fenerbahce) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar) no fueron contemplados, pues no tienen los minutos mínimos para poder proporcionar datos justos y equilibrados.

En tanto, Jiménez está muy castigado en las muestras de Comparisonator y con un índex de 38, aparece en el lugar número 36 de entre todos los centros delanteros de la liga de Inglaterra. Seguramente repuntará cuando anote su primer gol, pero sus oportunidades serán escasas, pues solo suma 16 minutos contando los últimos dos encuentros por la Premier League.

¿Quién marcará la diferencia en el Mundial de 2026? Por ahora, el ‘Chino’ es quien levanta la mano por toda la legión mexicana, pero todavía se puede decir que “la temporada apenas comienza”.

Todos hablan de la sequía de Santiago Giménez, pero ¿y la de Raúl?

Todos hablan de la sequía de Santiago Giménez, pero ¿y la de Raúl?

Los principales delanteros de México no han hecho gol en sus respectivas ligas

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS