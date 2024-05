Johan Vásquez cerró su mejor temporada en Italia ¡Este año no descendió!

🌟🇲🇽🇮🇹 Johan Vasquez today in Genoa’s 2-0 win vs 4th place Bologna:



- 90’ minutes

- Clean sheet

- 83% pass accuracy

- 1 chance created

- 4 accurate long balls

- 6 clearances

- 1 interception

- 2 recoveries

- 7 duels won (match highest)



Next stop: Copa America 2024! 🔜🏆🛡️ pic.twitter.com/fXgpxHebbU