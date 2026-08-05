Es lo mejor: Santiago Giménez se iría al Porto

Enrique Gómez

Por más amor que le tenga al Milan, Santiago Giménez sabe que lo mejor es cambiar de equipo.

Por suerte para él, hay varios equipos interesados en sus servicios y uno de ellos jugará la Champions League la próxima temporada; además, es una institución donde los mexicanos suelen brillar.

El Porto quiere a ‘Santi’ Giménez como su refuerzo para la temporada 2026/27.

En medio de una sequía de más de un año sin marcar gol en Serie A, confinado en la ciudad deportiva del club debido a una lesión que le impidió hacer el viaje de pretemporada y, por lo tanto, sin posibilidad de ganarse un lugar en el equipo titular de Gennaro Gattuso, es mejor emigrar a un equipo donde pueda tener créditos renovados y que de verdad lo valore como futbolista de cara a la siguiente campaña.

De acuerdo con la prensa europea, el técnico de los ‘Dragones’ ya se puso en contacto con Santiago Giménez para dejarlo claro su interés para que fiche por el equipo portugués. La idea es que el atacante llegue en calidad de préstamo por una temporada, opción que le agrada mucho al propio futbolista.

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, el rendimiento de Giménez en la temporada pasada en la Serie A (dos asistencias en 16 partidos) le alcanzarían para ser el 22do mejor delantero de la Primeira Liga, sin embargo, en el club portugués confían plenamente que el mexicano recuperara su nivel cambiando de aires, más en un club donde varios de sus compatriotas se han hecho figuras.

‘Santi’ está pasando por el peor momento de su carrera, pero con 25 años y las grandes actuaciones que tuvo con el Feyenoord, su futuro aún es prometedor y para muestra, todos los clubes que están interesados en él.