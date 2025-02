El Milan, un traje a la medida para Santiago Giménez

Santiago Giménez dio sus primeras declaraciones como jugador del Milan, acompañado por Zlatan Ibrahimovic, asesor del equipo.

El mexicano, quien llegó procedente del Feyenoord en una operación que superó los 30 millones de euros, aseguró:

“Yo veo al Milan como un traje a la medida para mí, porque es un club con pasión, fuerza, poder, voluntad para ganar, hambre por obtener trofeos, hay un gran espíritu en este club y yo me identificó mucho con esos valores. Creo que es el club perfecto para mí y haré todo lo que esté en mis manos para dejar mi huella”.

Giménez reconoció que su sueño siempre fue llegar a Europa y que una vez que lo consiguió su meta fue fichar por uno de los equipos más grandes del continente y “lo he hecho”, ahora la “máxima ambición” será “dejar mi huella” con los ‘Rossoneri’.

Para ello, se enfocará en “dejar todo en la cancha” y trabajar en equipo para obtener los mejores resultados para el club “no puedo prometer un número exacto de goles, pero lo daré todo”.

El interés del Milan por el ‘Bebote’ no es nuevo, en el mercado de verano de 2024 hubo acercamientos, pero no se pudo concretar la operación. A pesar de ello “siempre supe que la puerta estaba abierta y que estaban viéndome y eso me motivó mucho”.

Sobre el mítico número 7 que vestirá a partir de este momento, el mexicano reconoció que lejos de ‘pesarle’ le da mucho entusiasmo:

“Tiene muchos significados para mí, además de que estaba disponible, era el que usaba (Andriy) Shevchenko, una gran fuente de inspiración para mí. Otro gran significado para mí es que en la Biblia, el número 7 es el número perfecto, así que nunca dude en elegirlo”.

Respecto a su debut, el ‘Bebote’ reconoció que si bien tuvo que abandonar el último partido que disputó con el Feyenoord, “estoy listo para jugar” por lo que no sería raro que tuviera minutos ante la Roma, en la Coppa Italia.

Por su parte, Ibrahimovic se deshizo en cumplidos por el delantero, a quien calificó como “un jugador con gran habilidad” cuya mayor fortaleza está “dentro del área”. Por ello, espera que “deje marca” y el club está en total disposición de que lo consiga, “lo ayudaremos, le daremos las mejores condiciones”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el éxito de Hugo Sánchez en su etapa por Europa, Giménez enfatizó:

“Yo no vengo acá para compararme a otros jugadores, estoy aquí para continuar mi carrera y dejar mi huella. Por supuesto vengo a lograr lo que me proponga, trabajando duro, con humildad, como siempre lo he hecho y después la gente decidirá si lo seré (mejor que Hugo Sánchez). Yo no me comparo con ningún jugador, yo soy Santiago Giménez y trabajaré en mi propia carrera y en dejar mi marca”.