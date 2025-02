Santi Giménez jugará con un número histórico en el AC Milan

El AC Milan ha hecho oficial la llegada del delantero mexicano Santiago Giménez provniente del Feyenoord de la Eredivisie, donde marcó 45 goles durante los 73 partidos que disputó en aquel equipo.

Ahora, Giménez se enfrenta a un importantísimo reto en su carrera profesional, en una Liga donde han pasado algunas leyendas del futbol mexicano como Guillermo Ochoa y Rafael Márquez.

¡Hola, Milanistas! Santi has a message for you! ✉️#SempreMilan #DNACMilan pic.twitter.com/Mx3BbNtLqu