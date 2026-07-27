Edson Álvarez aún tiene equipos para escoger en Europa

Redacción FOX Deportes

La etapa de Edson Álvarez con el Fenerbahce terminó contractualmente, mientras que su vínculo con el West Ham está acabado hace tiempo, por lo que bien podría volver al único club donde brilló en Europa.

El Ajax quiere de vuelta al defensa mexicano, cuya carta pertenece al West Ham (desde que el equipo inglés se lo compró al conjunto holandés en 2023 por 38 millones de euros), sin embargo, los ‘Hammers’ no están dispuestos a regalarlo y esperan recibir al menos 15 millones por la venta total del futbolista, quien solo jugó tres partidos (62 minutos) en 2026 dentro de la liga turca, en lo que fue su año de préstamo con el conjunto de Estambul.

Por suerte para el club de Londres, parece haber tres equipos interesados en el jugador de 28 años:

1. Ajax (Países Bajos)

2. Real Sociedad (España)

3. Benfica (Portugal)

Edson Álvarez, borrado del Fenerbahce y despreciado por la afición El mexicano apenas supera los 60 minutos de juego en este 2026

Cada opción tiene su atractivo; por el lado del club de Ámsterdam, quedan las buenas sensaciones que dejó el mexicano durante su etapa en la Eredivisie (2019-2023) y ser el único club de Europa donde Edson siempre sostuvo un buen nivel; sin embargo, jugar en La Liga de España será un gran salto para el jugador, así como recalar en un equipo histórico como lo es el más ganador de Portugal.

Por su rendimiento en la pasada temporada con el Fenerbahce, Comparisonator no lo recomienda para ninguna de las tres ligas, toda vez que sus 154 puntos de índex apenas le alcanzarían para ser el 23° mejor mediocampista defensivo en Países Bajos, el 16° en Portugal y el 28° en España.

El capitán de la Selección Mexicana no está en su mejor momento, pero todavía tiene mercado en Europa y equipos para elegir antes de verse obligado a volver a la Liga MX. Si ficha con el Ajax, deberá conformarse con jugar la Conference League la próxima temporada, mientras que ‘la Real’ y el Benfica estarán en la Europa League.