Con todo respeto, César Montes prefiere la segunda de España que al América

Pese a los rumores, el defensa no quiere volver a México después de solo seis meses

¿Regresar a la Liga MX después de todo lo que le costó salir a Europa y a una buena liga? Con perdón del América, pero el defensa mexicano preferiría pagar el descenso y jugar en la segunda de España.

Claro que su intención es emigrar a otro club para mantenerse en primera división y esa también es la tirada del Espanyol, que debe aligrar la masa salarial de su plantilla, ahora que está en la división de 'plata'.

Durante el día surgió el reporte de que Montes aceptaría la propuesta del América y que regresaría al futbol mexicano después de seis meses, algo difícil de creer considerando cuánto buscó el jugador su salida a Europa, pues antes de que llegara la oferta de los ‘Periquitos’, el jugador estaba dispuesto a emigrar a futbol de Rusia, con tal de cumplir su sueño de militar en Europa, así fuera en una liga aislada.

César Montes no llegará al Mallorca Javier Aguirre tendrá que buscar a otro central para reforzar la defensa.

Pero no, de acuerdo con el diario Récord, aunque las Águilas paguen los 10 millones de euros que piden en Catalunya por el jugador que ficharon en enero (una cantidad que el equipo de Coapa no piensa desembolsar después del gasto que hicieron este semestre con las contrataciones de Kevin Álvarez y Julián Quiñones), el futbolista no está dispuesto a fichar con el equipo azulcrema y quiere buscar acomodo en otro equipo del 'viejo continente'.

Pese al descenso del Espanyol, Montes tuvo un buen primer torneo en España, tanto que el ‘Mallorca’ de Javier Aguirre lo buscó, pero al final desistió al no poder bajarle el precio que le asignó el Espanyol.

Entonces, sin ofender, Montes preferiría jugar en segunda que emigrar al América y de todas formas, las Águilas no piensan soltar 10 millones de euros por truncar el sueño europeo de un jugador mexicano.